El mal temps obliga a portar les danses tradicionals de Moià a l´església

El mal temps que va fer ahir no va impedir que Moià celebrés els actes més folklòrics de la festa major d'hivern. L'exhibició de danses tradicionals s'havia de fer a la plaça que hi ha davant del CAP, però finalment l'amenaça de pluja va obligar a traslladar l'acte a l'interior de l'església parroquial.

Un any més, Moià va celebrar la festa de Sant Sebastià amb la ballada de les danses tradicionals. Els joves dansaires van fer el ball del ciri, en el transcurs del qual tres parelles donen a les altres tres el ciri i l'almorratxa com a símbol del traspàs de la responsabilitat a l'hora de tenir cura durant l'any de l'altar del sant patró. Els més petits van ballar també el tradicional ball dels garrofins i es va acabar amb el ball de gitanes, la dansa més destacada per la seva coreografia i el vestuari que porten els balladors.

L'acte central de la festa va arribar ahir després de dos dies d'activitats, amb la cercavila que els garrofins ja van fer dijous acompanyats dels teiers, i el ball d'aquesta dansa que va tenir lloc durant la missa de divendres. Els actes continuaran el cap de setmana que ve. Dissabte hi ha prevista una botifarrada popular, i diumenge els Tres Tombs, acompanyats pels grallers, dels banderers, els genets i les carrosses.