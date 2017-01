Sant Fruitós se suma a un programa europeu orientat a reduir l´atur juvenil

Sant Fruitós de Bages ha posat en marxa el Programa de Garantia Juvenil, una iniciativa d'àmbit europeu que pretén reduir l'atur entre els joves.

En concret, el programa és destinat a persones entre 16 i 30 anys que no tenen feina ni s'estan formant, i els ofereix assessorament, orientació, i suport en recerca de feina, i també formació i suport per emprendre nous negocis. Assegura a les persones inscrites que en un període de 4 mesos optaran a una oferta de treball, pràctiques laborals no remunerades, formació i orientació.

Les persones interessades en el programa poden demanar cita prèvia, o bé dirigir-se al NexeJove o a l'àrea d'ocupació de l'Ajuntament. A més, a nivell comarcal es disposa de la figura d'un tècnic impulsor de garantia juvenil, que a Sant Fruitós realitzarà atencions personalitzades un dijous al mes al Nexe.