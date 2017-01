El Consell demana a l´Estat més aportació a la xarxa de tranport públic del Bages

El ple del Consell del Bages requerirà al govern central que incrementi l´aportació econòmica al sistema tarifari de la xarxa de transport públic que engloba la comarca. Així ha quedat reflectit en l´aprovació d´una moció presentada pel grup del Partit Demòcrata (que és a l´oposició) al ple d´aquest dilluns, i que ha prosperat amb el suport de la resta de formacions.

Segons ha argumentat el PdeCAT, el 2009, quan es va completar la integració tarifària del conjunt de municipis del Bages, «es va fer palès l´augment de l´ús del transport públic, gràcies als avantatges que comportava per als usuaris aquest sistema». Tot i això, afirmen, la progressiva reducció «de les aportacions realitzades per part de l´estat espanyol està afectant negativament el transport públic al Bages, de tal manera que l´Administració General de l´Estat està finançant tan sols 7 àmbits comarcals, de manera que en queden excloses les del Bages, l´Anoia, Berguedà, una part d´Osona, el Moianès i el Ripollès», quan en realitat l´ATM integraria 13 comarques.

Davant d´aquesta situació, el grup comarcal del Partit Demòcrata va promoure la presentació al ple del Consell del Bages d´una moció per «sol·licitar que l´estat espanyol incrementi les aportacions en aquesta partida, i que, a més, es tinguin en compte les 13 comarques que integren l´àmbit de l´ATM de Barcelona». Per últim, el grup acordava donar ple suport a la Generalitat de Catalunya, a l´Ajuntament de Barcelona, a l´AMB, l´AMTU i a l´ATM en la seva demanda a l´Administració General de l´Estat.

Abstenció del PSC en mocions sobre el procés

En el mateix ple del Consell Comarcal, el grup del PdeCAT va presentar una moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania. Segons han detallat en una nota de premsa, el passat 6 d´octubre el Parlament de Catalunya va aprovar en sessió plenària una resolució en què s´instava al Govern de Catalunya a convocar un referèndum vinculant sobre la independència del país i una altra en què es demanava que es negociés amb l´estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.

Degut a que fa un mes que el Tribunal Constitucional va acordar la suspensió cautelar d´aquesta resolució, el grup comarcal del Partit Demòcrata presentava una moció al ple del Consell manifestant, en primer lloc, «el rebuig de la judicialització de la vida política al nostre país, i en segon lloc, la defensa que un referèndum és el mecanisme més clar per determinar la voluntat popular d´un poble pel que fa al seu futur». A més, s´expressava el ple suport «als ajuntaments i electes investigats per la justícia, per haver promogut i facilitat l´exercici del dret a decidir de manera pacífica, lliure i democràtica». Segons el PDeCAT, aquesta moció va tenir el suport de tots els grups comarcals menys el grup socialista, que es va abstenir.