Sant Fruitós reparteix 80.000 euros del sorteig de La Primitiva

Sant Fruitós de Bages ha validat una butlleta de la loteria Primitiva premiada amb 80.049 euros. L'establiment del carrer Padró, número 34, va validar una de les dues butlletes premiades de Segona Categoria del sorteig d'El Gordo de La Primitiva d'aquest diumenge passat, dia 22 de gener.

En el sorteig no hi va haver cap encertant de primera categoria (5+1 encerts) però sí que hi va haver dues butlletes premiades de Segona Categoria (5+0 encerts), una de les quals es va validar a l'establiment del carrer Padró de Sant Fruitós, segons han informat fonts de la delegació comercial de Loterías y Apuestas del Estado.La combinació guanyadora del sorteig celebrat aquest diumenge va correspondre als números: 11, 20, 23, 32, 40.