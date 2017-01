El Consell del Bages demana a l'estat més aportació a la xarxa de transport comarcal

El ple del Consell del Bages requerirà al govern central que incrementi l'aportació econòmica al sistema tarifari de la xarxa de transport públic que engloba la comarca. Així ha quedat reflectit en l'aprovació d'una moció presentada pel grup del Partit Demòcrata (a l'oposició), i amb el suport de la resta de formacions.

Segons el PDeCAT, el 2009, quan es va completar la integració tarifària del conjunt de municipis del Bages, «es va fer palès l'augment de l'ús del transport públic, gràcies als avantatges que comportava per als usuaris aquest sistema». Tot i això, les aportacions per part de l'estat s'han reduït, i l'Administració General de l'Estat està finançant tan sols 7 àmbits comarcals, de manera que en queden excloses les del Bages, l'Anoia, el Berguedà, una part d'Osona, el Moianès i el Ripollès», quan en realitat l'ATM integraria 13 comarques. Davant d'aquesta situació, el grup comarcal del Partit Demòcrata va promoure una moció per «sol·licitar que l'estat espanyol incrementi les aportacions en aquesta partida, i que, a més, es tinguin en compte les 13 comarques que integren l'àmbit de l'ATM de Barcelona».

En el mateix ple del Consell Comarcal, el grup del PdeCAT va presentar una moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania. Segons el PDeCAT, aquesta moció va tenir el suport de tots els grups comarcals menys el grup socialista, que es va abstenir.