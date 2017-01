El Consell del Moianès anirà assumint les competències pendents al llarg d´aquest any

Un any i mig després de la seva constitució, el Consell Comarcal del Moianès «comença a caminar de debò». Així ho va expressar ahir el president de l'ens, Dionís Guiteras, durant l'acte per presentar la posada en servei del nou ens que, des d'aquest mes de gener, ja gestiona els serveis socials i dóna suport tècnic als ajuntaments. La resta de competències les anirà assumint progressivament al llarg d'aquest any.

La posada en marxa del Consell Comarcal es va simbolitzar ahir a Moià amb el descobriment de la placa que l'identifica a l'edifici de Can Carner, on hi ha la seva seu. Guiteras, que va lamentar el retard en la posada en marxa del Consell, es va mostrar «il·lusionat» i va assegurar que «aquest temps d'espera i reflexió ens ha servit per poder-nos muscular ideològicament» i per «preparar les estructures administratives i tècniques» del nou ens.

El Consell del Moianès aprovarà el proper 10 de febrer un pressupost del voltant de 2 milions d'euros. Això li permet dotar-se de l'estructura tècnica i administrativa per desenvolupar les competències obligatòries però també «fer un coixí per poder prestar serveis que no són obligatoris però que nosaltres considerem que són imprescindibles», va apuntar el president. En aquest sentit, la vicepresidenta primera i responsable de l'Àrea de Serveis a les Persones, Anna Guixà, va assegurar que es tracta d'un pressupost inicial, que anirà creixent progressivament a mesura que es vagin assumint competències i que podria arribar als 3 milions.

La primera competència que ha assumit el Consell és la gestió dels serveis socials i, al llarg d'aquest any, se n'incorporaran de més especialitzats com ara els relacionats amb la infància, la dona o la immigració. Les competències en ensenyament s'assumiran al setembre coindicint amb l'inici de curs i enguany s'obrirà una oficina comarcal de joventut. En l'àrea dels serveis a les persones, segons Guixà, es fa una aposta per la descentralització i el treball «municipi per municipi».

El vicepresident segon i responsable de l'Àrea de Territori, Salvador Tresserra, va detallar també que s'està impulsant l'oficina de serveis tècnics del Moianès per mancomunar serveis d'arquitectura o enginyeria i que es treballa perquè la comarca disposi d'una gossera. Quant a les inversions previstes en l'àmbit territorial, es disposarà de 310.000 euros destinats a impulsar l'Ecomuseu del Moianès, a fer un Pla de senyalització i a equipaments del Consell Comarcal. També s'està estudiant la millora del transport públic de la comarca, sobretot per unir Moià amb ciutats com Vic, Manresa o Barcelona.

Entre els projectes que hi ha en marxa, s'està finalitzant la redacció del Pla Cultural del Moianès i s'ha iniciat la redacció de l'inventari de camins de la comarca. A més, aquest divendres es constituirà la ponència ambiental i a partir del mes de juliol, el Consell disposarà d'una oficina comarcal del consumidor i d'una oficina d'habitatge.