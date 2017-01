El Consorci es mantindrà actiu per gestionar els serveis que encara no pot assumir l'ens comarcal

A banda dels consells comarcals del Bages, Osona i el Vallès Oriental, el Consorci del Moianès, un òrgan supramunicipal que actualment està adscrit al Consell, també prestava alguns dels serveis que ara assumeix la nova administració comarcal. Segons el president del Consell, Dionís Guiteras, la voluntat és mantenir-lo actiu, sobretot per a àrees com la de promoció econòmica, «perquè hi ha serveis que el Consell encara no pot assumir».

Segons Guiteras, «és un model que no volem perdre i la nostra intenció és no eliminar-lo» perquè pot ser una eina útil alhora de mancomunar serveis, com per exemple la gestió dels residus o la creació d'una gossera comarcal. Tot i que va admetre que l'aniran «despullant de competències» a mesura que les vagi assumint el Consell Comarcal, el president creu que «no té sentit tancar-lo». En el futur, assegura que ja es plantejaran quina figura li han de donar «però ara no en podem prescindir per poder continuar prestant serveis amb el mateix dinamisme», va dir.