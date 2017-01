El jutge Vidal alerta des de Navàs del diàleg «aparent» de l´Estat

El magistrat i portaveu d'ERC al Senat, Santi Vidal, es mostra «confiat» en l'èxit que assolirà el referèndum sobre la independència de Catalunya malgrat els entrebancs que hi posi l'estat espanyol, a qui retreu un «canvi d'estratègia» cap a una actitud «aparentment més dialogant, després que ha vist que els atacs i l'hostilitat no han servit per a res». Vidal va defensar així el camí que ha emprès Catalunya per decidir el seu futur en una conferència que va omplir la biblioteca de Navàs.

L'acte s'emmarca en la campanya «La república que farem», que ERC impulsa arreu del territori per presentar i recollir idees sobre el futur model de país. Vidal va exposar els principals eixos de la nova República Catalana, tot i recordar que la darrera paraula la tindran els ciutadans a les urnes.

Vidal va estar acompanyat per la sallentina i també senadora Mirella Cortès.