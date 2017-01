Monistrol celebra cinc anys de Romeus el cap de setmana amb més actors i figurants que mai

Monistrol de Montserrat retrocedirà aquest cap de setmana al segle XVI amb la festa dels Romeus per rememorar el seu vot a sant Sebastià perquè alliberés el poble de la pesta. Serà la cinquena edició dels Romeus, amb una quinzena d'espectacles teatrals pels carrers que sumaran prop de 200 actors i figurants tant dissabte com diumenge, i que suposen el major desplegament d'aquests cinc anys de festa.

L'edició d'enguany mantindrà la programació similar de quadres teatrals i actuacions itinerants, però amb més participants, textos renovats, i alguns canvis d'ubicació «per acostar-nos més a la realitat històrica del que s'interpreta», segons l'alcalde, Joan Miguel. En aquest sentit, entre els canvis més significatius destaca el del quadre L'encant del cant, que canviarà la plaça del Bo-Bo pel Pontet, i també La marxa dels metges i la decisió del consell, que es feia a la Canaleta i es traslladarà a la plaça del Bo-Bo, amb decoració inclosa per primer cop de l'antic ajuntament del poble (fins al segle XIX), situat a la confluència dels carrers Sant Pere i Manresa.

En total, hi haurà 18 representacions tant dissabte com diumenge (amb 13 quadres diferents), a banda de les accions itinerants, i diumenge, a les 8 del vespre, s'hi afegirà l'escena final, un espectacle de llum i color amb el nombre més gran de participants, des de l'Orfeó, fins al grup de diables Els Tronats, entre altres, a banda d'actors i figurants.

Durant els dos dies també hi haurà músics al carrer (amb el grup Sübitus), un espai de jocs medievals i diversos espectacles amb els consells de la remeiera o la gresca dels taverners. Tampoc no hi faltarà el mercat, amb una trentena de parades artesanals a la plaça de la Font Gran, que enguany incrementarà la decoració.



En memòria de Sancristòful

Els Romeus dedicaran un espai en memòria de Fanni Sancristòful, regidora i impulsora d'aquesta festa, que va morir a l'agost. En concret, la mostra fotogràfica de la festa de l'any passat que hi haurà a Can Gibert inclourà fotos on es veu Sancristòful preparant i participant als Romeus. També hi haurà el vestit que la regidora portava en les seves interpretacions.