Sallent obre la convocatòria per participar al projecte d´inserció laboral juvenil

L'Ajuntament de Sallent ha obert la tercera convocatòria per presentar-se al procés de selecció per formar part de la borsa del projecte Turn On (encendre, en anglès), que està destinat als joves d'entre 16 i 25 anys del municipi que en l'actualitat no estan treballant ni cursant cap acció formativa regulada. El projecte té per objectiu disminuir la taxa d'atur dels joves reforçant la seva inserció laboral i formativa.

Dins el projecte reben un pla formatiu que amb la combinació de conceptes teòrics i pràctics els permet adquirir unes habilitats laborals, socials, i un petit tast d´oficis com són els de construcció, electricitat, pintura o jardineria, entre d'altres. D'aquesta manera, segons el consistori, poden «augmentar les seves competències professionals per obtenir una primera feina».

Aquesta nova convocatòria és la tercera promoció que es durà a terme i en les dues anteriors els joves s'han format en riscos laborals, jardineria, enderroc, construcció, electricitat i manipulació d'aliments. Les sol·licituds per participar al projecte es poden fer fins a l'1 de febrer, tot i que la borsa quedarà oberta fins a final d'any. La documentació per prendre part en el procés selectiu s'ha de presentar al Registre General de l´Ajuntament de Sallent.

El projecte Turn on, que es va posar en marxa l'abril de l'any passat, ofereix formació teòrica i pràctica a través de la rehabilitació de la Caseta de propietat municipal, a l'edifici de Contramestres, que en el futur es destinarà als joves.