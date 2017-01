Del Bages a l'Àfrica per posar al dia un centre d'acollida de persones amb malaltia mental

Una expedició catalana de voluntaris liderats per l'artesenc Jaume Domingo ha viatjat aquest gener a Benín per treballar en el condicionament d'una granja agrícola que serveix de refugi i com a centre de reinserció social de persones que tenen malalties mentals, i que familiars i veïns han marginat i discriminat.

La granja és en un entorn rural prop del municipi d'Agoïta, a Benín. Actualment acull unes 30 persones que reben tractament per a les seves malalties i, a mesura que poden, treballen la terra per a la pròpia subsistència i se'ls prepara perquè es puguin reinserir als seus respectius poblats. El projecte va néixer fa 9 anys per iniciativa de Grégoire Ahongbonon, fundador de l'Association Saint Camille de Lellis, i ho va fer comptant amb l'ajuda econòmica de diverses ONG, bàsicament del Bages i el Moianès, que hi han continuat col·laborant. Una dècada després, la granja està funcionant, però amb unes condicions mínimes, fins al punt que tan sols fa uns mesos que hi ha llum, gràcies a les 27 plaques solars que van adquirir i hi van instal·lar les ONG catalanes, amb un projecte que han batejat com a Font de Llum. Hi participen l'Ajuntament de Manresa, les associacions Aïma i L'Era, de Manresa, Atitlan (Artés), Moianès Solidari, Llagostera Solidària i L'Olivera (Vallbona de les Monges).

L'expedició que ara hi ha a Benín hi ha viatjat per segona vegada en un any, i dóna una nova embranzida al projecte amb més material que ha de servir per continuar posant al dia les instal·lacions, i «aconseguir que ells mateixos puguin autogestionar-se».

Viuen encadenats

Jaume Domingo és químic i exprofessor ja jubilat de l'Escola Agrària de Manresa, que coordina l'expedició. Explica la precarietat amb què aquestes persones malviuen a les seves poblacions d'origen: «pel fet de ser esquizofrèniques, bipolars o epilèptiques, les tenen encadenades a un arbre tota la vida perquè consideren que estan posseïdes pel dimoni, en un país que és bressol del vudú». Si l'equip d'Ahongbonon identifica aquestes persones, les allibera i les porta a centres d'acollida de l'associació Saint Camille, on se'ls alimenta i medica. Després, alguns són traslladats a la granja, perquè es puguin reinserir, si es veu alguna possibilitat.

La granja s'ha de mantenir, i els que poden hi col·laboren treballant amb l'associació, però amb unes condicions pèssimes que tot just ara comencen a millorar. El projecte Font de Llum «ha permès fer-hi arribar la tecnologia i hem connectat la granja al món», explica un dels cooperants, Josep Maria Catot, perquè fins abans de les plaques només tenien un petit generador. També havien de portar a moldre el blat amb un tricicle a més de 4 quilòmetres, «i això obligava a desplaçar-hi tres persones tot un dia», afegeix Domingo. Ara, en canvi, tenen electricitat per al seu propi molí.

La segona fase del projecte ha de dotar la granja de més material que pugui aprofitar l'electricitat, des de bateries, motors, bombes, o alguna placa més que l'expedició (amb membres de la UPC) s'ha endut per muntar a la granja i incrementar la seva producció.

De moment, la granja produeix soja, mongeta, blat de moro, oli de palma, plàtans i horticultura, però la idea és que vagi creixent, no tan sols per a l'autosuficiència, sinó per aconseguir un excedent per exportar. «Es vol abastir els diversos centres d'acollida de l´associació, i l'altre front seria comercialitzar productes agraris per obtenir diners i poder comprar medicaments», apunta Ramon Crespiera, de Moianès Solidari.

Entre els projectes, hi ha la producció d'estèvia, espirulina i moringa per exportar a Occident, o també la de plantes medicinals per poder substituir alguns dels medicaments que actualment s'utilitzen a Occident.

La campanya segueix oberta

La segona fase s'ha finançat a partir de les aportacions dels socis de les ONG implicades, de donatius, i d'una campanya a Internet, fins a un total d'uns 5.000 euros.

De moment, la campanya a Internet a través de la plataforma 'El meu gra de sorra' (mireu l'enllaç al Facebook de Moianès Solidari) continua activa; i també es poden fer aportacions directament a través dels comptes de l'associació Aïma SM (ES83 2100 4662 8102 0000 6195) i de Moianès Solidari (ES25 2100 0069 0102 0023 6832).