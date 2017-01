La Diputació farà un cens del cost dels enterraments a tots els municipis de la província

El ple de la Diputació de Barcelona h aprovat una proposta en que es compromet a elaborar un cens de cementiris i serveis funeraris a la demarcació de Barcelona i donar suport als estudis de viabilitat per internalitzar els serveis funeraris. La moció forma part de la campanya iniciada per la CUP a la comarca del Bages per reclamar el retron a una gestió pública dels serveis funeraris i va ser aprovada per majoria absoluta amb els vots a favor de tots els grups excepte el del PP que hi va votar en contra.

La proposta inclou la realització d'un cens de cementiris i serveis funeraris a la demarcació de Barcelona que recollirà el cost d'un enterrament estàndard a cada municipi per poder així comparar el cost dels serveis funeraris a tota la demarcació incloent-hi totes els serveis associats com l'edició de recordatoris, el cost del fèretre o el lloguer de la sala de vetlles.

La proposta aprovada també inclou cobertura tècnica, jurídica i econòmica a tots aquells ajuntaments, consorcis públics supramunicipals i consells comarcals que vulguin engegar processos d´internalització de cementiris o serveis funeraris i que així ho sol·licitin. Aquesta cobertura inclourà l´estudi de la viabilitat econòmica i jurídica de creació d´empreses públiques supramunicpals quan s´escaigui.

La moció aprovada per a la Diputació té origen en la campanya que ha estat fent la formació en aquests darrers mesos a la comarca del Bages on a través del Consell Comarcal s'ha creat una comissió per estudiar la viabilitat de crear una empresa pública comarcal per rebaixar el preu dels serveis funeraris que en llocs de la comarca com Navàs o Artés poden arribar fins als 4.800 euros per un enterrament estàndard.

La formació posa com a exemple comparatiu que un enterrament idèntic al que a les Borges Blanques "s'ofereix per menys de 2.000 euros". Els cupaires afirmen que amb la internalització del serveis funeraris, es poden assolir dos objectius igualment importants: "en primer lloc, s'aconseguiria una important rebaixa de preu en la majoria de municipis, ja que en molts casos les empreses aprofiten la seva posició dominant (que en molts casos es tracta de monopolis de fet) per imposar uns preus absolutament inflats i que no tenen cap relació amb els costos que genera el servei. En segon lloc, es recuperaria la gestió democràtica d'un servei essencial i absolutament universal, de manera que la mort deixaria de ser un negoci per tornar a ser, simplement, l'etapa final de la vida humana".