Súria vist en panoràmiques ´impossibles´

El Poble Vell, l'edifici de l'Ajuntament, l'estació de tren, Santa Maria de Cererols o el riu Cardener són alguns paisatges i racons característics de Súria que ara es es poden veure des d'una nova perspectiva. Tots aquests indrets i molts més es redescobreixen a l'exposició 'Súria en 79 panoràmiques impossibles', una mostra fotogràfica del surienc Albert Castellano, que es pot visitar a Cal Balaguer del Porxo, fins al 26 de març.

La mostra és una selecció de les més de dues-centes imatges que el veí de Súria ha anat captant els darrers anys amb aquesta tècnica, que aporta una perspectiva i un angle visual superior al de la vista humana. Castellano es va començar «a interessar» per les panoràmiques l'any 2008 i s'hi va aficionar perquè «és una tècnica molt agraïda», assegura.

Des d'aleshores, ha captat unes 230 imatges de tota mena que, deixant de banda algunes excepcions, tenen un denominador comú: Súria i el seu entorn. Tenia clar que si feia una mostra fotogràfica el poble n'havia de ser el protagonista i «volia que hi sortís representat tot», assegura, des dels barris i les indústries fins als monuments i edificis més emblemàtics. També hi ha alguna petita excepció, com una foto de la colònia Antius de Callús o una altra del conjunt monumental de Coaner, a Sant Mateu de Bages.

Les imatges que s'exposen han estat fetes els darrers vuit anys, excepte una de panoràmica en què s'han ajuntant dues fotografies antigues captades pel mateix Castellano el 1964 on es pot veure l'antiga palanca de la fàbrica vella, que va desaparèixer durant la riuada del 1982. Recorda que va fer les fotos amb «una màquina analògica» i les va trobar «de casualitat mirant negatius que no havia positivat».

El surienc, que fa 25 anys que col·labora a la publicació local El Salí, mostra ara la infinitat de racons del poble que ha immortalitzat en format panoràmic perquè es puguin redescobrir amb tota la seva perspectiva.