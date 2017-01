Gabriel Rufián porta avui a Santpedor i a Cardona la campanya per la República

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, visitarà avui, dissabte, la comarca del Bages per participar en dos actes organitzats per la formació republicana a Santpedor i Cardona. Els actes s'emmarquen en la campanya «La República que farem», un procés participatiu organitzat per ERC per exposar la seva proposta de model de nou país i recollir propostes de la ciutadania.

El matí, Rufián serà a Santpedor a partir de les 12 del migdia en un acte que tindrà lloc a l'auditori del Convent Sant Francesc. A la tarda, serà el torn de Cardona, on el dirigent republicà serà el convidat en la presentació de les joventuts republicanes al municipi, les JERC Cardona. Tindrà lloc a les 7 de la tarda al bar El Centru.

Durant la campanya, ERC està exposant les grans línies de la seva proposta de model de país i també recull les propostes de la ciutadania amb l'objectiu d'implicar els catalans en la definició de les línies bàsiques d'un possible estat independent. En aquest sentit, dirigents del partit, i personalitats d'àmbits especialitzats, recorren el país fent conferències i debats.