Sallent proposa que es desviï l´eix per la Botjosa quan el runam sigui fora

L'Ajuntament de Sallent proposa entre les al·legacions presentades al Pla Director Urbanístic (PDU) de la Mineria al Bages que s'hi prevegi que en el futur es desplaci un tram del traçat de l'eix del Llobregat (C-16) de manera que se'l faci passar per on actualment hi ha el runam de la Botjosa, les basses de recollida de la salmorra i les instal·lacions de la fàbrica. Aquesta demanda, si mai s'arriba a fer realitat, seria molt a llarg termini, ja que estaria condicionada al moment que s'hagués retirat definitivament aquest runam, que és el de menys volum dels dos que hi ha al municipi.



L'argument que exposa el consistori sallentí per sol·licitar que aquesta previsió s'inclogui en el pla urbanístic té un doble fonament. D'una banda, es planteja per donar utilitat així a uns ter-renys –els que en el futur quedin alliberats de la presència de les instal·lacions mineres– que consideren que per l'activitat a què ha estat sotmesa fins ara tindran un sòl contaminat per la salmorra, amb la incidència que això podria tenir en segons quin ús se'n fes.



D'altra banda, i tenint en compte que aquesta àrea és previst que igualment es destini a usos industrials i que a la banda dreta de l'eix (en sentit Berga) ja hi ha el polígon Illa Sud, el consistori argumenta que un desplaçament de la carretera permetria crear uns continuïtat i no dues àrees partides per l'eix del Llobregat. Tot i que no es detalla més, s'entén que el tram que es demana desplaçar en el futur és el traçat de la C-16 que, en sentit Manresa, constitueix l'últim tram de la variant de Sallent. És a dir, la que passa per l'accés sud i voreja les instal·lacions d'Iberpotash, passant per sota de la cinta transportadora. Si s'acabés desenvolupant aquesta petició, el que es dibuixaria és una traçada més recte a través dels terrenys que ara ocupa l'activitat minera, i l'espai de la traça que amb aquest supòsit quedaria anul·lada es podria guanyar com a polígon.



Aquesta proposta queda recollida en l'informe tècnic que aporta l'Ajuntament de Sallent com a al·legació al PDU signat per un enginyer. Textualment, es proposa «desplaçar l'eix viari a sobre de la zona de les basses, el dipòsit de la Botjosa i la fàbrica», de manera que permeti «donar continuïtat al polígon Illa Sud amb una nova franja de sòl industrial no contaminat» i, alhora, «simplificar el nus de connexió atès que no hi seria necessari l'accés a ambdós costats de la via». També per «permetre programar el nou frontal al polígon Illa que reclama el PDU sense haver d'afectar les construccions actuals» i «disposar d'espai per a un terminal ferroviari suficient».



Més concreció



A banda de la fins ara exposada, el conjunt d'al·legacions presentades per l'Ajuntament de Sallent al Pla Director Urbanístic de la Mineria del Bages (que la Comissió d'Urbanisme va aprovar inicialment l'octubre passat) se centren sobretot a reclamar al document més concreció sobre els aspectes que s'hi volen regular que afecten el municipi. Sobretot pel que fa a la gestió dels residus resultants quan s'hagi de deixar d'abocar al Cogulló i a les mesures per a la desaparició dels dos runams que hi ha.



En una carta que acompanya els dos informes que s'han tramès –d'un arquitecte i d'un engi-nyer–, l'alcalde de Sallent, David Saldoni, posa en relleu que «en general considerem positives les recomanacions urbanístiques que afecten el nostre municipi, però també creiem que no trobem solució als principals problemes que hi tenim plantejats, ja que s'apunten vies de solució, però no en tenim cap programa, ni cronograma, ni certesa».



En aquest sentit, manifesta en la mateixa carta que «esperem que en les properes setmanes puguem tenir la informació necessària per saber com es procedirà per assolir els objectius que tots plegats tenim plantejats, que no són altres que la continuïtat de l'activitat minera, una mitigació dels efectes que produeix, assolir el residu zero i reduir les munta-nyes [en referència als runams] que tenim al nostre territori».



Així per exemple, en les al·legacions argumentades pels informes tècnics s'exposa que, tot i que la voluntat del PDU és ordenar la continuació de l'activitat minera i els seus impactes, «cal remarcar la falta de concreció d'algunes propostes [...] com les que s'haurien d'adoptar en el període transitori, o bé les definitives per a la deposició o eliminació del runam salí». L'informe incideix en el fet que malgrat que el pla preveu diverses soluvions pel que fa al destí dels excedents per al període transitori (més enllà del proper 31 de juny, quan s'ha de deixar d'abocar al Cogulló), «no tenim sobre la taula cap proposta concreta».



També considera imprescindible que «es concreti al més aviat possible les característiques de les instal·lacions o les solucions adoptades per a l'eliminació total dels runams salins»



Planta de sal



En l'informe de les al·legacions que signa l'arquitecte es demana que, «tenint present que segons quines siguin les dates de finalització dels treballs, algunes de les opcions per al desmuntatge dels runams no serien possibles», es proposa «fixar un calendari per a l'inici de l'eliminació del runam de la Botjosa, i també la data final del procés pels runams de la Botjosa i del Cogulló».



Un altre dels aspectes que es demanen en les al·legacions és que la segona planta de cristal·lització (per a la fabricació de sal vacuum), que el pla director preveu ara a Súria, es prevegi a Sallent «amb l'objectiu de reduir al màxim el temps de desmuntatge dels runams, alhora que no sigui necessari aportar cap cabal d'abastament extra, i tampoc incrementar la capacitat del col·lector de salmorres».