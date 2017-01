Sant Fruitós celebra diumenge la vintena edició de la Marxa del Terme

El Grup Excursionista Posa't en Marxa organitza per a demà la vintena edició de la Marxa del Terme de Sant Fruitós de Bages. Es tracta d'una caminada popular, oberta a tothom, que en la seva primera edició, l'any 1998, va reunir uns 500 participants i, des d'aleshores, cada any ha anat creixent en nombre. En la darrera edició, hi van prendre part més 3.000 caminants vinguts d'arreu del país.

Per a l'edició d'enguany, els organitzadors repetiran el format de l'any passat i han preparat fins a tres itineraris diferents. D'una banda, hi ha una caminada familiar de només 9 quilòmetres i mig, una altra de mitjana amb una distància de 18 quilòmetres i, finalment, una de més llarga que té un recorregut de 29 quilòmetres que poden ser 25 si es fa drecera.

La sortida de la Marxa al Terme serà de les 8 a les 9 del matí del parc del Bosquet. Es recomana als participants que optin pel recorregut familiar que surtin entre 3/4 de 9 i les 9 del matí. El control d'arribada estarà obert fins a les 3 de la tarda.

Les inscripcions es podien fer anticipades fins ahir, i demà, dia de la marxa, es podran fer al preu de 12 euros al Nexe, a la plaça d'Alfred Figueras, al costat del Bosquet. En aquest mateix punt, es lliuraran els braçalets necessaris per participar a la caminada.

Des de l'organització, han informat que tots els participants passejaran pel costat del riu Llobregat i visitaran l'entorn del monestir de Sant Benet i els que facin les caminades mitjana i llarga passaran per un molí d'oli i una ermita romànica, entre altres racons del terme de Sant Fruitós.