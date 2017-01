L´antic cine Modern de Cardona serà un centre de convencions aquest estiu

L'anhelat centre de convencions que l'Ajuntament de Cardona i la Fundació SHE, del cardiòleg Valentí Fuster, impulsen des de fa un parell d'anys en aquest municipi dins el projecte de Cardona Integral serà una realitat aquest estiu. La darrera fase de les reformes que han de transformar l'antic cine Modern en el nou equipament ja s'han adjudicat, i la intenció és que aquest juliol ja pugui acollir un congrés de cardiòlegs d'abast internacional.

Després que l'estiu passat ja es van refer les cobertes de l'edifici i d'altres d'adjacents, darrerament s'ha estat treballant en la fase de consolidació de l'estructura i sota la coberta, i s'ha fet un nou amfiteatre, s'ha reformat la zona de les escales i s'ha adequat l'estructura per a l'ascensor.

Els treballs que ara s'han adjudicat són la feina grossa, que servirà per completar el projecte a l'interior de l'edifici en un termini màxim de cinc mesos des de l'inici de les obres. S'han adjudicat a l'empresa Constructora del Cardener, que treballarà en l'adequació de la instal·lació elèctrica i de climatització, en el condicionament de l'escenari i els vestíbuls i la seva il·luminació, i es posarà l'ascensor, entre d'altres. A hores d'ara encara s'està treballant en la segona fase de les obres, però hi ha feina «per a unes poques setmanes», apunta l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, i explica que estan prou avançades per no impedir que comenci la tercera fase sense necessitat que s'hagi acabat la segona.

Els treballs que falten s'han adjudicat per un import superior al milió d'euros, i tal com s'ha fet amb la resta de fases, provenen de fons públics i privats. En aquest cas, la Fundació SHE i la Fundació Vila Medieval hi aporten uns 700.000 euros, mentre que n'hi ha uns 600.000 més del Pla de Foment de Turisme de la Generalitat i de la Diputació.



Trobades d'alt nivell

Tot plegat, convertirà aquest antic cinema «en un espai d'educació i ciència amb el segell de Valentí Fuster», preparat per a la celebració de congressos, jornades i activitats d'abast mundial que responguin a la filosofia de vida saludable que promou la Fundació SHE, apunta Estruch.

El primer esdeveniment que preveu acollir són unes jornades que el cardiòleg Valentí Fuster organitza a través de la Fundació SHE, i que portaran durant tres dies a Cardona més de 300 professionals del ram de la salut d'arreu del món. Serà un esdeveniment «d'alt nivell» del qual s'ha d'acabar de concretar la data i altres detalls, però amb la idea que es pugui celebrar cada any a Cardona, diu Estruch.

Més enllà d'aquestes jornades, «estem preparant tota la logística per poder acollir més esdeveniments d'aquest tipus», apunta l'alcalde, que recorda que aquest centre de convencions neix precisament perquè al darrere hi ha la Fundació SHE, amb qui ja hi ha un acord establert per a l'organització periòdica d'esdeveniments vinculats a la ciència, l'educació i la salut. A més, serà un centre «al servei de la comarca» i de més enllà, amb la possibilitat que es pugui llogar per disposar-ne, diu Estruch.

Més endavant, «i en petites fases posteriors», aquest equipament també servirà de sala polivalent, amb una platea que podrà adaptar l'espai segons la capacitat que es necessiti en cada moment, i amb les diverses sales annexes, de les quals també es podrà disposar, fins al punt que es vol convertir l'antic cinema Modern en el futur teatre del poble.