Sant Fruitós celebra la vintena edició de la Marxa del Terme

Dos milers i mig de persones van creuar ahir la línia de sortida de la Marxa del Terme de Sant Fruitós de Bages en una vintena edició que va refermar l´enorme capacitat de convocatòria de la caminada popular amb més participació de la comarca després de la multitudinària Transèquia. Una matinal assolellada al final d´una setmana poc propícia a pensar en un diumenge d´excursionisme va donar la benvinguda als participants, que es van repartir en tres circuits, de 9,5, 18 i 29 km.

El Grup Excursionista Posa´t en Marxa va aplegar un any més un centenar de voluntaris per fer funcionar una iniciativa que, tot i que se celebra a final de gener amb una temperatura que convida poc a caminar, assoleix unes xifres impensables fa vint anys. Del 1998 al 2017, la inscripció s´ha multiplicat per sis i, tot i que enguany no es va igualar el registre rècord de 3.000 participants de fa dotze mesos, va congregar aquest diumenge dues mil cinc-centes persones que van sortir i arribar a la zona del Bosquet. Una batucada amb un centenar d´intèrprets de colles d´arreu de Catalu-nya va acompanyar els moments de màxima afluència de caminants a la meta.

«Quan hem començat hi havia molta boira, però hem pensat que s´aixecaria aviat», explicava una de les participants quan a mig matí ja lluïa un sol net sobre el pla de Bages. Fins aleshores, però, el termòmetre es va resistir a superar el zero i el brou espès del vapor d´aigua oferia als caminants boniques postals com la boira monacal que entelava la imatge de Sant Benet de Bages.

La caminada recorre cada any el terme de Sant Fruitós en una o altra direcció i enalteix la bellesa paisatgística i patrimonial del territori. Una de les fites de l´organització va tenir lloc fa uns anys quan l´entitat va col·locar elements de senyalització fixa per tot el territori que permeten el guiatge individual pels traçats.

Plenament submergits en l´era del running, la marxa fruitosenca exhibeix el vigor de l´excursionisme popular. L´organització va posar en marxa l´any passat un tercer recorregut, més breu que la resta, d´uns 9 km, per afavorir la participació de les famílies amb criatures petites, i els 700 inscrits van donar la raó a la iniciativa.

Josep Ayala ha viscut totes les edicions de la marxa des de dins, i com a principal responsable de l´organització no tan sols expressava ahir la lògica satisfacció per l´alta participació i el bon desenvolupament de la jornada sinó també que «ara per ara no ens posem un límit». Els tres mil caminants del 2016 no són un sostre, tot i que des del Grup Posa´t en Marxa són conscients que «hem de vetllar per qüestions com les cues que es poden formar en alguns punts del recorregut i en els avituallaments que hi ha repartits per l´itinerari».

El gruix dels participants va arribar cap a la 1 del migdia i van rubricar una jornada d´oci popular que reivindica el territori i la pràctica esportiva no competitiva.