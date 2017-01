Sant Fruitós estrena tres instal·lacions per fer exercici al carrer per a joves i gent gran

Sant Fruitós disposa de tres noves instal·lacions per practicar exercici a l'aire lliure, dues són per a entrenaments de força com les dominades o les flexions (street workout), i l'altra és d'aparells de salut per a la gent gran.

Una de les estructures per a l'street workout és una ampliació de la que ja hi ha al Bosquet, i l'altra, juntament amb la instal·lació per a gent gran, s'ha ubicat a Tor-roella de Baix. S'inauguraran oficialment totes tres el 4 de febrer; les dues de Torroella, a les 4 de la tarda, i l'altra, a 1/4 de 6, seguida d'una demostració.