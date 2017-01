La santvicentina que va denunciar el seu cas a Regió7 ja torna a tenir gas a casa seva

Maria del Mar Ariza va explicar divendres a Regió7 que Gas Natural, per ordre d'Endesa, li va tallar el gas per un impagament acumulat per l'anterior inquilí del pis que va llogar. La dona, de 39 anys, té una filla de 13 amb una minusvalidesa, i durant tres dies van estar sense calefacció ni aigua calenta. Aquest diari va explicar aquest cas en l'edició d'ahir dissabte, i Ariza va confirmar ahir que les companyies ja li han restablert el servei. Maria del Mar Ariza també va comentar que des de l'Ajuntament es van desentendre del seu problema i la gestoria que li va fer el contracte de lloguer del pis va ignorar la queixa per un incident que ella no havia creat.