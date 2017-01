Monistrol fa un salt en el temps i converteix el seu passat en un reclam per conèixer el poble

E l carro que transportava una nena que representava ser víctima de la pesta presidia la comitiva trista que plorava la seva mort. Els actors, ficant-se a la pell dels monistrolencs que passejaven pels carres del mateix poble el segle XVI, aconseguien transportar a temps pretèrits els milers de visitants que ahir havia a Monistrol de Montserrat. La Festa dels Romeus ha reivindicat un any més la història del municipi bagenc, i ho ha fet implicant més actors i recreant escenes que se ce-nyien més rigorosament als fets que van tenir lloc en un dels temps més convulsos per a la vila.

«Tapeu-vos la boca!», repetien els personatges que acompanyaven els carro, tot advertint fins a quin punt la pesta era mortífera. Els visitants, tot mirant i fotografiant l'escena com si estiguessin en un museu d'història ple de peces que s'han d'immortalitzar amb la càmera, seguien els personatges i també es tapaven la boca. D'alguna manera, els visitants entraven una mica més en el temps que recrea la Festa dels Romeus.

La celebració ha arribat aquest any a la cinquena edició impulsant el salt qualitatiu que ja es va aconseguir el 2016 i implicant més persones per a la recreació històrica amb les diferents teatralitzacions que tenien com a escenari els carrers de la poble. El cap de setmana passat, més de 200 actors es van vestir amb la roba pròpia del segle XVI per fer les representacions de la Festa de Romeus, una de les grans cites anuals al municipi. «És una jornada que fem des de fa cinc anys, i en aquest temps hem aconseguit que sigui una festa molt important. No només per als habitants d'aquí, que cada any estan més implicats i més gent hi vol participar, sinó també per a moltes persones de fora que decideixen visitar-nos el cap de setmana», deia ahir l'alcalde, Joan Miguel.

L'èxit dels anys anteriors va portar els organitzadors a no fer grans modificacions pel que fa a les diferents representacions que es va fer al llarg del dia. Però com que la voluntat de la Festa dels Romeus mostra el passat tal com era, es van modificar un parell d'escenes amb la finalitat de seguir la rigorositat dels fets històrics. D'aquesta manera, el quadre de L'encant del cant, va canviar la plaça del Bo-Bo pel Pontet, i també La marxa dels metges i la decisió del consell, que es anys anteriors s'havia fet a la Canaleta, s'ha fet enguany a la plaça Bo-Bo, amb decoració per primer cop de l'antic ajuntament del poble, situat a la confluència dels carrers Sant Pere i Manresa. «Ho hem fet per apropar-nos més a la realitat històrica que interpretem», comentava Miguel. Precisament, Joan Pozo, que ahir representava el pare abat, és un apassionat de la història local i una de les persones responsables de fer els guions de les teatralitzacions, i cada any introdueix novetats en les escenes per fer-les més ajustades a la realitat històrica.

A part de les representacions, els visitants també van poder gaudir de la trentena de parades d'artesans i de degustació que hi havia a la plaça de la Font Gran. «No es tracta de fer una gran fira amb parades, sinó que les que hi hagi mostrin productes d'aquella època», comentava l'alcalde. Dissabte, la pluja i el mal temps van deslluir les escenes, però ahir la meteorologia va acompanyar la celebració i milers de visitants van ocupar els car-rers del poble per deixar- se transportar en el temps. Les representacions que tenen lloc tot el cap de setmana expliquen com els habitants de Monistrol de Montserrat es van encomanar a sant Sebastià per impedir que la mortífera pesta arrasés la població. «Vam crear la celebració per complementar les Festes de Sant Sebastià i el ball de Bo-Bo i recordar quines són les arrels històriques de les nostres tradicions», afegia Miguel.

A part de ser una festa per descobrir el passat del poble, també va ser una oportunitat per conèixer els racons més emblemàtics i antics del nucli. El fil de la història comença amb l'arribada de l'abat, que va al poble per supervisar les obres de l'església i la seva visita coincideix amb l'arribada dels metges i l'anunci oficial que la pesta està fent estralls a Catalunya.

A part, la Festa dels Romeus també és una lliçó d'història per saber com es vivia a la vila en ple segle XVI amb escenes costumistes, com la d'El safareig de la resclosella o La vida al mercat. «Estem molt orgullosos de poder fer aquesta celebració perquè només s'aconsegueix amb la implicació de bona part dels habitants del nucli, i la Festa dels Romeus, amb aquestes cinc edicions, ha aconseguit aglutinar moltes persones per fer-ho possible», destacava l'alcalde.