Mor mossèn Josep Rovira Tenas, que va ser rector de Sant Vicenç

Mossèn Josep Rovira Tenas, que va ser rector de la parròquia de Sant Vicenç de Castellet entre els anys 1953 i 1967, va morir divendres a l'edat de 101 anys. El funeral en la seva memòria se celebrarà avui a les 11.30 h a l'església parroquial de Sant Domènec de Vic, la ciutat on va néixer el 19 de novembre del 1915.

En una entrevista publicada fa quatre anys per Regió7, mossèn Rovira va explicar que «el meu pas per Sant Vicenç va ser molt intens». Tot i que després d'exercir a la parròquia de la localitat bagenca va marxar, sempre es va recordar el capellà com una persona de tarannà obert i compromès que va contribuir a revitalitzar la vida cívica i cultural del poble. A Sant Vicenç, Rovira va ser el primer a fer les misses en català i de cara als feligresos.

La seva mentalitat progressista no sempre va ser ben vista per la jerarquia, tal com va comentar Rovira. Després de 14 anys a Sant Vicenç, el novembre del 1967 va ser traslladat a Barcelona, i el 1983 va tornar a la seva Osona natal per anar a viure a Sant Miquel de Balenyà.

Pel seu caràcter dialogant, fa uns anys es va fundar un col·lectiu de cristians progressistes que porta el seu nom i que es va mostrar contrari a les formes de l'anterior rector de la localitat, David de Vargas. El novembre del 2015, Sant Vicenç va homenatjar mossèn Rovira pel seu centenari.