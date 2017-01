El poble recorda la regidora que va impulsar la celebració

? El record de Fanni Sancristòful, que va morir l'agost, va ser present en la cinquena de la Festa dels Romeus. Va ser una de les impulosores de la celebració i a Can Gibert s'ha pogut veure aquest cap de setmana una exposició fotogràfica on es veia Santcristóful preparant i participant als Romeus. De fet, les imatges de la regidora és una part de la mostra, ja que les imatges són del concurs fotogràfic de l'any passat. També hi havia vestits que la regidora portava a les interpretacions.