Sant Fruitós completa el desplegament de la fibra òptica a tot el municipi

Sant Fruitós de Bages ja disposa de connexió amb fibra òptica a tot el municipi després que s'ha completat el desplegament fins a Torroella de Baix, que és la zona residencial que quedava pendent.

Fonts municipals donen per acabat el desplegament, tot i admetre que hi ha zones concretes on encara no arriba la senyal. L'Ajuntament diu que les empreses que ofereixen el servei (Movistar i Fibracat) són coneixedores de la situació, i asseguren que treballen amb previsió de donar-hi cobertura els propers mesos. En concret, no hi ha senyal en punts dels carrers Ambika i Torrent i les prolongacions Josep Boixaderas, Jaume Galobart i Sant Genís. En aquests casos, hi ha pendents els permisos amb la propitat, mentre que en altres punts del nucli urbà, és per una qüestió tècnica.