Les banderes tornen a onejar a l´ajuntament de Sant Joan

La senyera i la bandera espa-nyola tornen a onejar als pals de l'exterior de l'ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada juntament amb la de la Unió Europea (que és l'única que s'havia mantingut en els darrers mesos). La senyera va desaparèixer fa un mes aproximadament i, segons el regidor del Partit Popular, Josep Lluís Javaloyes, la bandera espanyola no hi era des del 12 d'octubre passat. L'organització juvenil independentista Arran va anunciar que l'havia robat i cremat el dia de la hispanitat, argumentant que era un dels pocs ajuntaments de la comarca on encara onejava.

Javaloyes manifestava estar «fart i cansat» que la bandera espanyola no onegi a l'exterior del consistori. «Fa uns quants anys que la bandera (espanyola) no està amb continuïtat a l'ajuntament. L'equip de govern no vol que hi sigui», deia. Per això, va enviar fins a tres requeriments en els darrers temps a la delegació del govern a Catalunya informant-ne, per reclamar que «el consistori executi el seu deure com a institució pública» i que retornés la bandera espanyola

L'alcalde, Gil Ariso, va assegurar que no van rebre «cap informació de la delegació del govern», i va argumentar que van tardar a tornar-la a posar perquè l'havien de tornar a comprar. «Preferiria no tenir aquesta bandera al consistori, però és una obligació que tenim», afirmava, i afegia que «tardem a reposar-la perquè no tenim un estoc amb 25 banderes espa-nyoles».

El cap de files d'Esquerra Republicana a Sant Joan, Ramon Planell, va explicar que «fa un temps» sí que van rebre el requeriment de la delegació del govern a Catalu-nya i que la van tornar a col·locar, però que «va durar dos dies». El republicà va assenyalar que «és una guerra de símbols constant. La senyera també la van treure i la van llençar a les escombraries».

Javaloyes es va queixar que sempre que demanava per la bandera espanyola, l'equip de govern li responia que «estava descolorida» o que «s'estava rentant». Ariso no va confirmar aquesta posició del govern municipal, però deia que «si fos un tema de vida o mort, col·locaríem la bandera de forma instantània. Però no és una cosa de primera necessitat».