Castellgalí lamenta la falta d'informació d'Endesa en l'apagada de divendres

L'Ajuntament de Castellgalí ha fet públiques les seves queixes davant «la falta de comunicació» que diu que hi va haver per part de la companyia Fecsa Endesa amb relació a l'avaria que hi va haver en el subministrament divendres al vespre, i que va ocasionar talls repetits de corrent durant cinc hores al municipi, en què es van veure afectats uns 800 abonats (vegeu l'edició de dissabte).

Fonts de l'Ajuntament asseguren que la companyia no es va posar en contacte en cap moment amb cap responsable municipal per informar de la situació, i que va ser el consistori qui es va haver de moure i trucar per conèixer l'origen del problema i el temps que es trigaria a resoldre'l. Tanmateix, l'avaria es va produir cap a les 7 de la tarda, i no va ser fins gairebé les 11 de la nit que es va aconseguir contactar amb un responsable de la companyia i es va saber l'origen del problema.

Fonts d'Endesa consultades ahir per aquest diari van explicar que tots els ajuntaments disposen d'una línia de comunicació directa amb la companyia perquè l'alcalde, els regidors o la Policia Local puguin rebre informació de primera mà sobre qualsevol incidència, de manera que la comunicació «acostuma a ser fluida». La companyia desconeix el motiu pel qual, en aquest cas, el contacte entre Ajuntament i empresa no es va poder establir més aviat.

Les mateixes fonts van confirmar l'origen de l'avaria en una línia de mitjana tensió que ve de Manresa i alimenta el municipi, en concret en una torre a prop del raval dels Torrents de Castellgalí. Es van fondre els fusibles, i això va provocar els talls en el subministrament, que es va poder restablir tan bon punt es van canviar els elements malmesos.



L'alcalde convida a reclamar

L'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, lamentava la situació provocada per la incidència que es va generar divendres: «des de l'Ajuntament no entenem ni el temps de la reparació ni la falta de comunicació de la companyia amb responsables municipals», i demanava als veïns afectats que presentin la reclamació pertinent a la companyia.

L'Ajuntament avaluava ahir les conseqüències del tall, al qual s'atribueixen, com a mínim, l'avaria de la caldera de la calefacció de l'edifici consistorial, l'avaria de bombes d'estacions de bombament de clavegueram, i també de diversos quadres i punts de l'enllumenat públic del municipi.