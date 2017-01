El fiscal general de Bolívia anul·la definitivament l´exhumació de Lluís Espinal

Les restes mortals del jesuïta fill de Sant Fruitós Lluís Espinal no seran finalment exhumades. Les seves restes estan enterrades des de fa 37 anys al cementiri de La Paz (Bolívia) després que fos assassinat. L´exhumació s´havia de realitzar aquest dimarts, després que la primera que es va programar (per al 9 de gener passat) fos ajornada per la falta d´una notificació.

Aquest dilluns, però, el fiscal general de l´Estat, Ramiro Guerrero Peñaranda, va fer pública una resolució en què decreta la suspensió definitiva de l'acte processal de necròpsia de les restes del jesuïta bagenc, i ordena que se citi a declarar el metge forense Rolando Costa Arduz, que en va realitzar l'autòpsia el 22 de març de 1980. Segons el que diu el document de suspensió, el Ministeri Públic, com a director funcional de les indagacion obertes, va valorar la documentació presentada per la Companyia de Jesús, en relació a la mort d'Espinal.

En definitiva, tal i com argumentava la congregació jesuïta, el Ministeri Públic ha considerat que hi ha material documental suficient i testimonis prou rellevants per poder concloure les causes i circumstàncies de la mort de Lluís Espinal sense necessitat d´examinar-ne ara les restes mortals.