Els jesuïtes volen evitar que es faci l´exhumació de Lluís Espinal, prevista avui

La Companyia de Jesús a Bolívia ha aportat una desena de documents a la fiscalia general del país amb els quals vol provar la identitat i les causes de la mort de Lluís Espinal, el jesuïta fill de Sant Fruitós que va ser assassinat fa 37 anys en aquell país. Amb aquest plec de proves, els jesuïtes bolivians volen convèncer el fiscal de l'estat que no és pertinent ni necessari portar a terme l'exhumació de les restes d'Espinal, que reposen al cementiri general de La Paz. Una acció judicial que s'havia de dur a terme el 9 de gener passat, que en aquell moment es va haver d'ajornar per una formalitat, i que ara està prevista per a avui mateix a quarts de 3 de la tarda (hora de Bolívia).

L'exhumació, tal com ja ha anat informant aquest diari, és una petició de Gerardo Quenta, fiscal que porta a terme la investigació de la suposada responsabilitat en el crim del cap de la Força Aèria, Jaime Niño de Guzmán, i d'un coronel de l'Exèrcit, Freddy Quiroga. Tots dos van ser implicats en l'assassinat d'Espinal per un altre exmilitar, el coronel Roberto Melean, que compleix una condemna per delictes comesos durant la dictadura de Luis García Meza (1980-1981).

Entre la documentació recollida i aportada pels jesuïtes bolivians hi ha una còpia del protocol d'autòpsia realitzat pel forense Rolando Costa (que Regió7 va publicar el 17 de gener passat), el protocol d'aixecament del cadàver, l'informe del director general d'investigació nacional, els informes del laboratori criminalístic nacional, fotografies i el certificat de defunció que prova que Rolando Costa va ser el metge que va comprovar la seva mort. En un comunicat que ha fet públic la Companyia de Jesús a Bolívia, reiteren el seu «desacord amb l'exhumació de les restes del pare Lluís Espinal Camps, atès que és de públic coneixement la causa mèdica de la seva mort, la qual va ser establerta al seu moment mitjançant l'autòpsia de llei duta a terme el 22 de març del 1980, realitzada pel metge forense», amb la presència de cinc doctors més.

En aquest sentit, incideixen que pretendre continuar amb l'exhumació «atempta contra el respecte a les restes del cos humà de Lluís Espinal, sobre les quals la Companyia de Jesús té el dret de protegir-les i precautelar-les com la seva família a la terra i germans de fe davant Déu»

I afegeixen que la Companyia de Jesús està totalment predisposada a ajudar en la recerca, «però considerem que s'està minvant la memòria del pare Espinal en pretendre realitzar aquest tipus d'actes, atès que les causes de la seva mort són de públic coneixement». Amb aquestes arguments sol.liciten al fiscal general que «deixi sense efecte l'acte d'exhumació».