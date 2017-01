Súria ratifica un conveni per investigar la fossa de Can Maçana

El ple municipal de l'Ajuntament de Súria va aprovar per unanimitat un dictamen per ratificar un conveni amb l'Ajuntament d'El Bruc per avançar en la investigació de la fossa de Can Maçana (El Bruc) on suposadament hi romanen enterrats vuit republicans, set dels quals vinculats a Súria, que el 9 de febrer de 1939 van ser assassinats en un acte de repressió al final de la guerra civil.

Segons el dictamen, els dos ajuntaments col·laboraran en el finançament de les accions que es portin a terme per a la localització i recuperació de les restes dels vuit assassinats. El conveni de col·laboració tindrà una durada de tres anys.

Els vuit republicans, set de Súria i un de Valls de Torroella (Sant Mateu de Bages), havien estat tancats a la presó de Manresa entre els dies 1 i 7 de febrer de 1939, després de la seva detenció. El seu afusellament va tenir lloc a les proximitats del kilòmetre 2,5 de la carretera entre El Bruc i Manresa.

Els vuit republicans afusellats eren Joan Badia Ibarz, Amadeu Casserres Gassó, Jaume Claret Sató, Lluís Fàbrega Planas, Camil Pujol Playà, Maurici Sivila Alsina, Josep Talleda Cordomí i Juli Zegri Assens.

En relació amb aquest fet històric, l'estudiós surienc Albert Fàbrega i Enfedaque va publicar l'any 2005 el llibre 'Mort a les cunetes (1939)', en l'edició del qual va col·laborar l'Ajuntament de Súria.