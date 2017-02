El col·lector de salmorra vessa a Castellgalí pels treballs d´una màquina

Una màquina excavadora que feia treballs en un camí per accedir al túnel del Firmat de la línia del tren dels Ferrocarrils de la Generalitat per fer-hi obres de manteniment ha trencat accidentalment aquest dimecres al matí el col·lector de salmorra, que transporta l'aigua salobre provinent de la conca minera del Bages.

El trencament s'ha produït entre els termes de Manresa i Castellgalí i ha originat un vessament a un torrent que és afluent del Llobregat i ha afectat una quinzena d'arbres al marge dret del riu.

L'Agència Catalana de l'Aigua ha fet controls de l'augment de salinitat del riu que han detectat «increments puntuals arran del vessament». Tot i així, segons fonts de l'ACA, el Llobregat porta més cabal del que és habitual (5,1 m3/s, quan abans de la pluja en portava uns 4) motiu pel qual s'espera «que es pugui anar diluint la conductivitat de la sal».

De totes maneres, s'ha avisat als municipis aigua avall (Castellgalí i Sant Vicenç) perquè «controlin una possible afectació de la qualitat de l'aigua». Ja per dijous, l'ACA té previst «aixecar acta amb el responsable de les obres i poder fer el corresponent requeriment».

L'incident ha tingut lloc al pont de ferro que hi ha a la zona de Boades, al límit entre els termes municipals de Manresa i Castellgalí, a mig quilòmetre del pont de Dos Rius, una zona especialment sensible ja que es on el Cardener desemboca amb el Llobregat.