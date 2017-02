Els Serveis Socials segueixen un protocol amb la col·laboració de les companyies

En els casos de tall energètic, els Serveis Socials segueixen un protocol per aplicar la llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Per això, disposen d'una guia per donar suport a persones en risc d'exclusió residencial que no poden pagar factures de subministrament de serveis bàsics d'aigua, gas i electricitat.

El procediment s'inicia en el moment que el consumidor amb una factura impagada rep la notificació de l'empresa subministradora que l'informa dels seus drets relatius a la pobresa energètica, i si no s'hi oposa demana als Serveis Socials l'informe de la seva situació. Si aquest és positiu, l'empresa manté el subministrament i pot continuar amb la tramitació de la sol·licitud d'ajuts. En cas que sigui negatiu però la persona sigui usuària dels Serveis Socials, pot demanar la revisió de l'informe per acreditar que es troba en situació de risc d'exclusió residencial. Si l'informe és negatiu i la persona no és usuària dels Serveis Socials se li recomana que s'adreci al 012 perquè l'informin a quin servei social i/o altres organismes d'atenció per la pobresa energètica pot anar per tal que pugui acreditar-ho.

Una vegada l'empresa ha verificat la situació de risc d'exclusió del consumidor, ha de suspendre la interrupció del subministrament i mantenir la garantia dels serveis bàsics. Aquesta situació també es dóna automàticament, sense necessitat de passar pels Serveis Socials, si es tracta d'un cas, amb certificat mèdic, de dependència energètica. Finalment, l'empresa subministradora ja pot procedir a gestionar la sol·licitud de l'ajut corresponent en nom dels beneficiaris. El cas de la veïna de Sant Vicenç no va arribar mai als Serveis Socials i, per tant, no es va poder activar el protocol.