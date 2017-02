La Cambra vol més bonificacions a l'autopista si la C-55 ha d'absorbir el transport de residu de la mina

La Cambra de Comerç de Manresa ha requerit a través de les al·legacions al Pla Director Urbanístic de la Mineria que s'apliquin uns descomptes més amplis a l'autopista Terrassa-Manresa (C-16) si finalment s'opta per transportar el residu de la mina per car-retera en el període transitori que hi haurà des que s'hagi de deixar d'abocar al Cogulló (el proper 31 de juny) fins que cessi l'activitat a Sallent.

Entre les mesures alternatives que finalment es plantejaven com a factibles per a aquest temps de transició, que s'estima que serà d'entre un any i mig i dos anys, el pla preveia l'opció de transportar l'excedent en camions fins a Abrera o Sant Joan Despí, i partir d'aquests punts evacuar-lo fins al mar a través del col·lector de salmorres, que en aquest tram té una dimensió superior al del Bages. Aquesta solució -que es podria complementar amb la dissolució i evacuació d'una part del residu pel col·lector directament des del punt d'origen- es calcula que generaria un trànsit addicional de vuit camions cada hora. Trànsit que, lògicament, hauria de passar per la xarxa viària del Bages sud.

Davant d'aquest escenari, la Cambra de Comerç ha valorat que la possibilitat que aquest transport passi per l'autopista «és totalment inviable per l'alt cost que implica per a les empreses transportistes, en combustible, temps i peatges». «Més encara», afegeix l'ens cameral, «tenint en compte que la carretera B-40 [que hauria de permetre una connexió de l'autopista cap al Baix Llobregat] encara no estarà operativa». Per aquest motiu, el que demana és que «s'incorporin millores substancials a les polítiques de bonificació i reducció del peatge de la C-16 per a vehicles lleugers». L'objectiu, argumenten, és contribuir a augmentar la descongestió de la C-55 «i permetre absorbir així l'increment notable de camions amb material de la mina que puguin circular per aquesta via durant aquest temps».

D'altra banda, la Cambra considera insuficient la planificació del PDU respecte al futur desenvolupament industrial que es pot produir a la comarca per part d'activitats econòmiques vinculades a la mineria. En aquest sentit, demana que prevegi la possibilitat de regular aquest desenvolupament industrial a partir de plans supramunicipals. Proposa que inclogui expressament com a criteri per a la seva modificació o revisió que, en cas d'iniciatives d'implantació industrial associades a la mineria, sigui necessari analitzar-les i regular-les via modificació o revisió del PDU.