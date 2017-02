L´Ajuntament de Sallent aprova una rebaixa de l´IBI

L'Ajuntament de Sallent va aprovar en el primer ple de l'any un nou tipus d'IBI que, segons el govern municipal, suposarà que, a la pràctica, l'impost que hauran de pagar els veïns del municipi disminueixi el 2,6%, tant per als impostos de béns immobles industrials com per als urbans. En seran una excepció els més elevats, que només baixaran l'1%. El mes d'octubre passat es va mantenir el tipus d'IBI i també el rebut a pagar de l'any anterior. Aquest any, però, segons fonts municipals, «s'ha intentat equilibrar la ponència cadastral i el tipus d'IBI per aconseguir una rebaixa d'impostos del 2,6%, perquè els sallentins i totes les famílies que tenen un habitatge a la nostra localitat se'n beneficiïn».

Aquesta proposta de modificació de l'ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles es va aprovar amb 11 vots a favor procedents de l'equip de govern (Convergència i PSC) i ERC.