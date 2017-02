La campanya Navàs Sobirania Alimentària, que es fa amb la col·laboració d´una vintena d´establiments del poble, ha iniciat la primera de les tres fases que s´allargarà fins al 30 d´abril. La campanya porta per nom «La Vols?», referint-se a una tassa de ceràmica que rebran com a obsequi els clients dels establiments adherits, una vegada hagin segellat deu vegades la butlleta per fer el bescanvi.

Per obtenir el segell de cada establiment s´haurà de fer una compra mínima de 10 €, en productes locals, de proximitat o ecològics. Amb la targeta plena es podrà bescanviar per una Tassa de Navàs a l´Oficina d´Atenció a la Ciutadania de l´Ajuntament (OAC). A més, totes les targetes validades entraran en un sorteig de es farà per la Fira de Primavera.

Les targetes per participar en la campanya es trobaran als establiments adherits que tenen un distintiu groc que els identifica com a tals, un de vermell per als productes de proximitat, entesos com a productes provinents de la Catalunya Central, mar Mediterrani o golf de Biscaia. Els logos de color verd identifiquen els productes amb certificats ecològics. I, finalment, el logo de color blau identifica els productes locals.

El projecte Navàs Sobirania Alimentària pretén estimular l´economia de proximitat lligada al sector agroecològic, en una iniciativa que busca incidir en la ciutadania des de tots els àmbits, implicant productors, elaboradors, restauradors, botiguers i ciutadans.