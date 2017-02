São Paulo acull una exposició d´homenatge al bisbe Pere Casaldàliga

El Centre Cultural São Paulo, al Brasil, ha inaugurat una exposició dedicada al religiós de Balsareny Pere Casaldàliga, i a la tasca humanitària que desenvolupa a São Felix do Araguaia com a bisbe emèrit des del 1971.

La mostra, que porta per nom Pere Casaldàliga, de professió l'esperança, serà oberta al públic fins a mitjan abril, i inclou textos, poesies i cartes del religiós, i diverses fotografies de Joan Guerrero, que retrata el paisatge i la gent de São Felix. Es tracta d'una exposició que Casa Amèrica Catalunya va inaugurar el maig del 2015 a Barcelona, i que ara ha viatjat fins al Brasil gràcies a la col·laboració del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), que ha traduït els textos i ha pagat el trasllat. Com a membre d'aquesta institució, en l'acte inaugural Martí Estruch va posar aquesta exposició com un exemple «perfecte» de diplomàcia cultural, en el sentit que permet presentar els valors i els actius de Catalunya a l'exterior, en aquest cas mitjançant la figura de Pere Casaldàliga i la seva lluita.