La constructora de Cal Carrera de Sallent reclama 411.000 euros més per l'obra feta

L'empresa Cots i Claret reclama a l'Ajuntament de Sallent que li pagui 411.636 més sobre l'import final per l'obra del complex cultural de Cal Carrera, que el consistori ha tancat amb 2.071.852 euros. L'empresa ha presentat una reclamació de costos indirectes per les despeses que ha hagut d'afrontar igualment en moments en què l'obra ha estat aturada o s'ha hagut d'alentir per qüestions atribuïbles a la propietat (o sigui a l'Ajuntament). L'alcalde, David Saldoni, ha encarregat un informe detallat per valorar aquests possibles costos, però ja d'entrada els considera «totalment exagerats».

Les obres de Cal Carrera es van iniciar el novembre del 2013. S'havien d'executar en un termini màxim de 27 mesos, però tot just fa unes setmanes que es van tancar i certificar, perquè hi ha hagut diversos entrebancs que han endarrerit els treballs. El principal escull va ser l'aturada de mig any que hi va haver el 2014 per esperar el trasllat d'una línia elèctrica de Fecsa, però també a la recta final de l'obra en què el ritme s'ha alentit perquè no hi havia un pla d'instal·lacions degudament fet. L'empresa, que no ha respost les peticions d'aquest diari per conèixer la seva versió dels fets, atribueix aquestes responsabilitats de demora a l'Ajuntament, com a propietari del terreny i de l'antiga nau de la Fàbrica Vella, que és el que s'ha rehabilitat. Ara li exigeix compensacions per les despeses que ha hagut d'assumir durant tot aquest temps, des del sou del capatàs fins a la grua que hi ha hagut muntada, o l'amortització de les casetes de les obres.



L'Ajuntament no negociarà

Segons els càlculs de Cots i Claret, tot plegat suma 411.636 euros, i Saldoni ho considera «un despropòsit». L'alcalde admet que «en tot això hi pot haver alguna cosa atribuïble a la propietat, però ni de bon tros fins a una xifra com aquesta». De moment, s'ha encar-regat un informe detallat als tècnics de la direcció facultativa de l'obra, que després també validaran els tècnics municipals, amb el convenciment que els costos seran inferiors. «Farem una proposta sensata i demostrable», diu l'alcalde, i a partir d'aquí avisa que «no entrarem en negociacions ni regatejos amb l'empresa», a qui anima a «recórrer al contenciós» si no li està bé.

Les diferències entre empresa i Ajuntament van més enllà d'això. I és que Cots i Claret ja va presentar un recurs contra la darrera aprovació al ple dels preus contradictoris de l'obra de Cal Carrera (diu que haurien de ser més elevats). L'Ajuntament l'ha desestimat, i ha decidit tancar tractes amb l'empresa abans del previst, sense que executi la millora de l'entorn de l'edifici que es preveia inicialment. Aquesta part s'ha descomptat de l'import final.