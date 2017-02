Montserrat estabilitza la població de cabra salvatge en uns 250 exemplars

La colònia de cabres salvatges del massís de Montserrat, una espècie que es va començar a reintroduir en aquest parc natural fa dues dècades, s'ha estabilitzat amb una xifra per damunt dels 200 exemplars. De fet, el cos d'agents rurals en fa un seguiment exhaustiu, amb censos anuals.

El darrer cens, elaborat a partir del seguiment que se'n va fer el mes de desembre passat, va donar com a resultat que la colònia actual està formada per un total de 249 individus. Els agents rurals comptabilitzen els exemplars per edat i sexe, i d'aquesta manera es poden concretar quines quotes de caça es fixen per controlar-ne la població dins dels paràmetres que es consideren adequats per als recursos de l'espai on es troben ubicats. En concret, enguany s'han comptabilitzat 91 mascles, 96 femelles, 56 cabrits i 6 que no es van poder determinar, segons han concretat fonts del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural. El registre d'un any abans havia donat com a resultat una població total de 185 exemplars.

Durant la temporada de caça 2015-2016, el pla tècnic establia el control de 48 cabres, distribuïdes entre 25 femelles, 13 mascles i 10 cabrits. Segons les mateixes fonts, de les 48, hi havia 3 mascles de més de 10 anys que van ser sortejats per la direcció tècnica de la zona de caça, però només es va executar un dels permisos, mentre que els altres dos van quedar deserts. En total es van abatre 46 cabres per caçadors autoritzats.

La reintroducció de la cabra salvatge a Montserrat, que ja havia habitat aquest espai natural però n'havia desaparegut, es va començar el 1995. Es van anar a buscar cinc cabres salvatges, tres mascles i dues femelles, a la Reserva Nacional de Caça dels ports de Tortosa Beseit, i es van alliberar al massís montserratí. Les reintroduccions, amb animals provinents dels ports, van continuar fins l'any 1999. En total es van portar 26 exemplars, 10 mascles i 16 femelles.

Des del primer any el creixement va ser constant i va ser el 2006 quan es va començar a permetre caçar-ne exemplars de forma regulada per començar a controlar el nombre d'exemplars i buscar l'equilibri poblacional que Montserrat pot mantenir. Des de l'any 2004 s'elabora un pla de caça anual que determina quants animals s'han de caçar. El nombre d'exemplars que es poden abatre es calcula a través del que s'anomena capacitat de càrrega, és a dir, el nombre, el sexe i l'edat, dels exemplars que la muntanya de Montserrat és capaç d'acceptar.