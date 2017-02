El patrimoni industrial serà el fil conductor de la Festa Major de Navarcles

Navarcles dóna avui el tret de sortida a la Festa Major d'Hivern, que, a partir d'enguany, incorpora actes de caire més cultural amb un fil conductor, que, en aquesta ocasió, serà el patrimoni industrial del municipi. La festa, que se celebra al voltant de Sant Valentí, manté les activitats lúdiques i d'oci, però amplia la programació amb actes vinculats amb la indústria tèxtil.

En aquesta línia, avui hi haurà la projecció del primer capítol de la pel·lícula Olor de colònia, basada en el llibre de Sílvia Alcántara. Es farà al teatre auditori Agustí Soler i Mas, a 2/4 de 9 del vespre, i es completarà divendres vinent amb un col·loqui amb l'autora. Aquest diumenge també es farà una ruta guiada per les fàbriques del poble, que sortirà entre les 9 i 2/4 de 10 del matí de la plaça d'Aguilar. La visita guiada tindrà un recorregut d'uns 4 quilòmetres (unes 3 hores, aproximadament), fins a la fàbrica de Sant Benet, i la inscripció serà de 4 euros, que inclou una carmanyola i coca amb xocolata. Diumenge a la tarda els actes continuaran amb l'elecció de la pubilla i l'hereu de Navarcles d'enguany.

En les properes setmanes, la pedalada en BTT, la ruta dels senders i la trobada de gegants es combinaran amb activitats com un taller tèxtil familiar o una xer-rada sobre el patrimoni industrial. Com és habitual, el 14 de febrer, dia de Sant Valentí, s'estrenarà La Febrada, que enguany, amb el títol de Tot o res, posarà en escena una adaptació de The full monty, a càrrec d'Enric Llort.