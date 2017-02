Santpedor augmenta en un 12,8% la recollida de roba usada als contenidors de Fundació Humana

Santpedor ha dipositat un total de 44.405 quilos de tèxtil usat als 12 contenidors que la Fundació Humana té repartits al poble durant el 2016. Aquesta xifra representa un 12,8% més del que s´havia recollit al 2015 (39.366 quilos) i 10 tones més del que es va recollir al 2014 (34.216 quilos).

Humana Fundación Pueblo para Pueblo és una organització que des del 1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i du a terme programes de cooperació a l´Àfrica, Amèrica Llatina i l´Àsia, i també d´ajuda local al territori més proper. A Santpedor hi té instal·lats 12 contenidors ubicats en llocs de fàcil accés, un més que un any enrere. Els ciutadans hi dipositen la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzen i als quals se´ls hi pot donar una segona vida. És un servei gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació de residus sòlids urbans.

Causes del creixement

Més enllà de l´ampliació en el número de contenidors, en opinió de Jose Arrancudiaga, responsable d´Humana a Catalunya, les causes d´aquest increment són: "Una major consciència mediambiental per part de la ciutadania així com un clar interès per promoure-hi un model d´economia circular que perllongui la vida del tèxtil. A més, els ciutadans aposten per donar-li una segona vida a la seva roba usada gràcies en bona part a l´esforç que ajuntaments, empreses i entitats com la nostra fan per dotar-li d´una finalitat social". També la regidora d´acció social, Laura Tarradellas, coincideix que "a Santpedor hi ha una consciència en el reciclatge. Ho demostra el bon funcionament de la recollida de residus, de les accions de col·laboració i també, com es veu en els resultats que ens facilita la Fundació Humana, en la recollida del tèxtil usat".

Humana celebra enguany el 30è aniversari, tres dècades treballant a favor de la protecció del medi ambient i la cooperació al desenvolupament. La roba es pot considerar com la primera fracció que va inaugurar a Catalunya el model de recollida selectiva de residus. La Fundació va ser pionera al país en la recollida i preparació per a la reutilització de roba usada: en els inicis s´utilitzaven contenidors de fusta situats al carrer i actualment hi ha contenidors metàl·lics que garanteixen alts de nivells d´usabilitat i seguretat. Des del 1987, la Fundació ha aconseguit que es reutilitzin 28 milions de peces de roba a tot Espanya, distribuïdes a través de la xarxa de botigues de segona mà.



Jerarquia de gestió de residus



Les peces dipositades als contenidors d´Humana són traslladades a la planta de classificació de l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental), i tenen la següent destinació: