Els cupaires De Jòdar, Fernández i Reguant parlen avui de corrupció a Sallent

La CUP de Sallent ha organitzat un acte per a avui (6 de la tarda a l'Ateneu Rocaus), en què es presentarà l'anomenat «Atles de la corrupció als Països Catalans». I ho farà amb tres noms destacats de la formació anticapitalista: David Fernández, Eulàlia Reguant i Julià de Jòdar. Aquest treball, impulsat per la CUP després de l'experiència de la comissió Pujol, vol posar sobre la taula aspectes com «el finançament il.legal dels partits polítics, el tsunami immobiliari», l'afer de les anomenades portes giratòries, el frau i l'evasió fiscal, entre d'altres.