L'ADF Quercus instal·la càmeres de vigilància a Sant Feliu Sasserra per controlar el bosc

Dues càmeres de videovigilància instal·lades al Serrat de les Forques de Sant Feliu Sasserra controlen des d'ahir els boscos de l'entorn per detectar possibles incendis forestals. La iniciativa impulsada per l'ADF Quercus, que agrupa els voluntaris dels municipis de Sant Feliu, Avinyó, Santa Maria d'Oló i l'Estany, és una prova pilot que es vol estendre a tota la seva àrea d'influència.

L'ADF Quercus va conèixer el projecte de les càmeres de videovigilància a través de l'ADF Subirats, que l'estiu passat va instal·lar-ne en diferents punts elevats de l'Alt Penedès. Gràcies al seu assessorament i a la col·laboració de l'empresa osonenca Priona.net, que s'ha fet càrrec de la connexió de les càmeres a Internet i de la pàgina web des d'on es poden controlar (vigilant.cat), ahir ja es van poder instal·lar les dues primeres càmeres de la Catalunya Central.

Santi Montsech, membre de l'ADF Quercus, expressava ahir que «és un projecte per créixer», ja que amb les dues càmeres no es veu tota l'àrea d'influència de l'agrupació. De moment, amb aquests dos dispositius, que agafen un angle de 118 graus cadascun i han estat finançats per l'entitat, capten pràcticament tot el terme municipal de Sant Feliu Sasserra, bona part del de Santa Maria d'Oló i un tros del d'Avinyó. La idea que tenen, si aconsegueixen el finançament necessari, és instal·lar-ne en dos punts elevats més de la seva zona: a Calders i a l'Estany.

Sant Feliu s'ha considerat el lloc idoni per instal·lar les primeres càmeres de videovigilància per la seva bona situació, les facilitats de connexió al corrent i a la xarxa d'Internet i pel fet de ser un dels municipis de l'ADF Quercus més afectats pels incendis forestals, apuntava Montsech durant el muntatge.

La instal·lació de les càmeres substituirà, en part, les guaites que feien els voluntaris a l'estiu des de punts elevats els dies de màxim risc d'incendi. «Ara, podràs fer la vigilància igual però des d'on sigui a través del mòbil o el portàtil» i «si t'acostes amb el zoom de la càmera és com si agafessis els prismàtics», assegura. A banda de permetre detectar els focs amb rapidesa, des de l'ADF també destaquen l'avantatge que pot suposar per als bombers que «podran veure a l'acte quin és l'abast d'un incendi i com evoluciona».

Per la seva banda, Pere Casas, responsable de Priona.net, explicava ahir que es va afegir de seguida a la iniciativa perquè «de la prevenció ens en beneficiem tots». Va acceptar col·laborar-hi però amb la condició que les dades fossin públiques «perquè qualsevol persona que hi tingui un interès, ja sigui des de mirar el paisatge fins a veure si està passant alguna cosa, hi pugui entrar». Per aquest motiu, ha creat una web on es poden veure les fotos que van fent les càmeres. «El servidor agafa l'última foto i la penja» però, si fes falta, també tenen l'opció «de gravar i enviar la gravació remotament», explica Casas.

La implantació de càmeres de videovigilància és un tema que la Federació d'ADF del Bages té sobre taula. Segons considerava ahir Xavier Jovés, és una bona iniciativa tenint en compte que «cada cop hi ha menys torres de vigilància» i si això funciona, asssegura, «pot ser bo perquè són més ulls que poden detectar columnes de fum». La idea de la federació és estendre el projecte al seu territori i ja hi ha algunes ADF que s'hi han interessat, com la de Castelltallat.

Amb la instal·lació de les càmeres de Sant Feliu, l'ADF Quercus s'ha sumat a l'agrupació de Subirats i a les de la federació de les Gavarres, que fins ara eren les úniques que havien aplicat aquest sistema.