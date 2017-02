L'Ajuntament de Moià començarà a recollir dades per redactar un pla de mobilitat

L'Ajuntament de Moià, amb el suport de la Diputació, ha iniciat els treballs per a l'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, document que defineix les estratègies per una mobilitat més segura. El pla és obligatori per a tots els municipis que tinguin més de 50.000 habitants o siguin capital de comarca.

El pla s'inicia amb la fase de diagnòstic, amb la finalitat de recollir i analitzar el conjunt de dades bàsiques i així radiografiar l'estat actual de la mobilitat urbana del municipi, i l'establiment de tendències de futur. Aquestes dades han de permetre veure els patrons de mobilitat de ciutadans i visitants, l'oferta d'infraestructures i serveis, a més de les externalitats socials i ambientals del transport. La recollida de dades, que s'inicia aquest mes, es realitza a través d'un treball de camp en forma d'enquestes, qüestionaris i aforaments que realitzarà personal de l'empresa consultora degudament identificat.