Sant Fruitós obre un nou concurs per a la concessió del tanatori i crematori

L'Ajuntament de Sant Fruitós té obert un nou concurs públic per a la concessió de diversos serveis funeraris del municipi, del qual destaca sobretot la construcció del que seria el primer crematori de la comarca, juntament amb un tanatori. A la primera convocatòria, que es va dur a terme la tardor passada, només s'hi va presentar una empresa, que no va aportar de manera completa tota la documentació administrativa que se li requeria, i això fa que s'hagi de reobrir el concurs.

La nova convocatòria manté exactament les mateixes clàusules que l'anterior. Ja en el seu moment, l'alcalde fruitosenc va assegurar que no en variarien ni una coma, confiant que aquesta vegada es podrà acabar adjudicant, ja que en l'anterior va quedar desert per una qüestió formal.

Actualment Sant Fruitós no disposa de cap tanatori, i en vol construir un amb crematori en uns terrenys municipals de 5.400 metres quadrats entre el cementiri i el traçat de l'eix Transversal. En aquest espai, l'empresa adjudicatària hi haurà de construir el futur equipament que després gestionarà. Ella mateixa haurà d'assumir el cost de les obres i s'haurà de fer càrrec de la gestió del cementiri municipal, i a canvi, tindrà la concessió de l'explotació del servei durant un període de 45 anys. També dins d'aquest paquet hi ha un terreny intermedi entre el cementiri i el futur tanatori-crematori, reservat per a una futura necessitat d'ampliació del recinte funerari i que l'empresa tindrà l'obligació de mantenir en bones condicions. Entre altres condicions, es fixa que el futur tanatori ha de disposar de com a mínim dues sales de vetlla i una sala per a cerimònies amb capacitat per a 100 persones. L'objectiu que el govern fruitosenc va fixar quan el va presentar és que el crematori pugui començar a funcionar el 2019. El termini per presentar-se a aquest nou concurs de licitació finalitza el 27 d'aquest mes.

L'Ajuntament de Sant Fruitós va fer pública el gener de l'any passat la intenció d'impulsar un equipament amb tanatori i crematori al municipi, i que pugui servir per a poblacions veïnes, després de l'interès mostrat per empresaris i la instància rebuda per part d'una operadora demanant-ho.