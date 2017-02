El 43% dels regidors de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès estan inscrits a l'Assemblea d'Electes de Catalunya (AECAT), òrgan sobiranista creat per l'Associació de Municipis per la Independència. Ahir es va constituir la coordinadora de les comarques centrals en un acte que es va fer a Artés i que va tenir la participació del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras.



L'objectiu de l'AECAT és donar suport des del municipalisme i els càrrecs electes al procés sobiranista. Però només entraria en acció en el cas «d'excepcionalitat política» perquè els regidors i diputats triats pels ciutadans a les eleccions municipals es facin dipositaris «de la legitimitat democràtica dels catalans».



Fins ahir hi havia 285 càrrecs electes de les comarques centrals inscrits a l'AECAT, que acabarà el procés per formar-ne part el pròxim 31 de març. Del Moianès n'hi ha el 52%; del Bages, el 41%; del Berguedà el 34% i de la comarca del Solsonès, el 25%. Del conjunt de Catalunya els inscrits superen el 30 %. A més a més de regidors, també en poden formar part diputats, senadors i eurodiputats.



A l'acte de constitució de la coordinadora d'electes del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, hi van assistir més d'un centenar de persones. Entre ells la majoria de diputats de les comarques centrals, regidors i els alcaldes d'una quinzena de poblacions.



Lloveras va afirmar que l'AECAT és un projecte del territori, de diversitat ideològica, legitimitat, perquè és format per càrrecs escollits pels ciutadans, i també de responsabilitat.



D'altra banda, Cuixart va esperonar els presents a «organitzar-nos i a coordinar-nos amb més sentit comú que mai, fermesa, serenor, unitat d'acció i també ambició» per culminar el procés sobiranista». Va assegurar que la «República Catalana es guanya a les urnes, però també es defensa al carrer».



A l'acte van intervenir l'alcalde d'Artés, Josep Candàliga; el regidor d'Avià, Llorenç Altozano; l'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer, i els diputats bagencs Adriana Delgado i David Bonvehí.