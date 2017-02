La Festa dels Traginers de Balsareny recupera per a la cavalcada l'antic carro de la bóta

La Festa dels Traginers per a la població de Balsareny és com la Patum per als berguedans, i el Carnestoltes per als sallentins. Són uns dies de festa grossa i de posar en alça la tradició cultural de la vila. Enguany, la comissió dels Traginers ha seguit apostant per reproduir fidelment aquest ofici, i per primera vegada han restaurat de dalt a baix un carruatge, però sempre mantenint viva l'essència i l'ànima dels traginers.

El carro escollit va ser el de la bóta, que s'utilitzava principalment per regar les carreteres. El vehicle no estava en gaire bon estat i es va haver de restaurar pràcticament tot. El braç on va agafat l'animal estava esquerdat i es va fer nou. També es van haver de col·locar unes altres peces que aguantaven la bóta per substituir les que estaven podrides, es van ajustar els frens, es va incorporar una aixeta perquè l'aigua pogués rajar i es va envernissar i pintar.

Àngel Prat, de Santa Maria d'Oló, va ser l'encarregat d'implantar les noves modificacions. «Hi treballava a estones però m'ha donat un any de feina», va remarcar. El principal problema que va tenir va ser arreglar les rodes. «Les rodes m'ha portat molts problemes. He combinat peces noves amb altres de velles, però ha estat una tasca realment dificultosa. Sort que tenia Internet per resoldre els dubtes que em van sorgir», va destacar.

L'enterramorts, l'any vinent

El carro de la bóta té quatre metres de llargada, pesa aproximadament uns 600 quilos i tot el material que han fet servir ha costat uns 2.500 euros. Aquest vehicle forma part del patrimoni de la comissió i de l'Ajuntament. L'altre que també tenen és el de l'enterramorts, que també s'està restaurant perquè pugui desfilar l'any vinent, en la 75a edició de la festa.

«Primer vam triar restaurar el carro de la bóta perquè és més senzill i barat que el de l'enterramorts. Va ser com un experiment. I veient els resultats, ja tenim ganes de veure com llueix l'enterramorts pels carrers de Balsareny», va indicar el president de la comissió de la festa, Àngel Ribalta. La restauració del vehicle de l'enterramorts podria arribar a costar uns 7.000 euros, segons van assegurar membres de la comissió.