«La Festa dels Traginers suposa tornar a viure els records de la meva infantesa»

El nou traginer d'honor de Balsareny és Rossend Santasusana, de 82 anys. L'edició dels traginers d'enguany no apareixerà vestit de vella, amb una perruca, un mocador que li cobreix una bona part del cap i les faldilles, empe-nyent un carretó com feia des de fa uns 15 anys. Anirà engalanat amb la bata fosca i un bastó que el distingeix com a traginer d'honor.



Almenys aquest any no s'haurà d'afaitar el bigoti.

Exacte, no m'hauré de treure el bigoti (riu). Sento una mica de pena perquè no podré participar en la cavalcada. Ja tenia el número de l'àvia del carretó pensat des de feina temps. La gent ho trobarà a faltar, però també estic content de ser el traginer d'honor.

Què suposa per a vostè haver estat escollit traginer d'honor?

Per a mi ser el traginer d'honor és un premi enorme. Quan m'ho van dir no m'ho creia. Vaig començar a suar molt.

D'una manera o altra ha estat sempre implicat en aquesta festa i en les tasques del camp, oi?

Tota la vida he estat vinculat amb la terra i amb aquesta tradició. El meu pare era pagès i jo l'ajudava. Ja des de molt jove portava un carro de feixos destinat als forners de Sallent. Sóc de les poques persones que queden a Balsareny i voltants que havia fet de traginer.

Què suposa per a Balsareny la Festa dels Traginers?

És la festa més gran del poble. Tot l'any estem pensant en la festa i intentem ajudar amb el que es pugui.

Què li passa pel cap quan participa en aquesta festa?

És com si viatgés en el temps. Torno a viure els records de la infància, quan els carros omplien els camins, i no els cotxes.