Desobediència i prevariació. Són els dos delictes pels quals estan acusats l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau per haver convocat la consulta del 9-N. Comporten penes d'inhabilitació però no de presó.

El judici començarà demà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La fiscalia acusa tots tres de desobediència que afecta les autoritats públiques que es neguin a complir les resolucions judicials. En aquest cas, seria per no haver complert la decisió del Tribunal Constitucional de prohibir el 9-N. Pot comportar una multa i la inhabilitació per exercir qualsevol càrrec públic per un període de 6 mesos a 2 anys.

Pel que fa al delicte de prevariació, afecta autoritats i també funcionaris públics que conscientment dictin resolucions administratives que es considerin arbitràries. En aquest cas per mantenir l'organització de la consulta tot i saber que estava suspesa per un tribunal. Està penat amb inhabilitacions especials per a càrrec públic de 10 mesos a 7 anys.

En el judici que comença demà la fiscalia sol·licita 10 anys d'inhabilitació per a Mas, com a principal responsable, i 9 per a Ortega i Rigau, a qui considera cooperadores necessàries. Considera que els tres acusats eren «plenament conscients» que estaven incomplint el mandat del Constitucional. Mas va declarar que l'organització era a mans dels voluntaris.

En un primer moment la fiscalia també va considerar que els tres polítics haurien comès usurpació de funcions per exercir actes que no té encomanats, i malversació de fons públics. En aquests casos hi podria haver tema de presó.