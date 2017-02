Monistrol posa de llarg una màquina i un vagó de l'antic cremallera restaurats

Monistrol de Montserrat ha inaugurat aquest dilluns la restauració d´una màquina i un vagó de l´antic cremallera, que des d´ara llueix com un monument davant l´estació de Monistrol-Vila en record d´aquell tren emblemàtic que va marcar tota una època a mitjan segle passat. Es tracta de dues peces que es van dur fins al lloc on són ara a final del juliol passat, i que al llarg d´aquest mig any han estat objecte dels treballs de rehabilitació i embelliment. L´acte de descoberta ha comptat amb la presència del president de Ferrocarrils de la Generalitat, Enric Ticó.

Es tracta, concretament, de la màquina número 2 -i amb el sobrenom de Monistrol-, una de les que van formar part del primer parc ferroviari del transport montserratí a partir del moment que es va posar en marxa, el 1892, va retornar ahir a Monistrol, juntament amb el que es coneixia com el vagó de la reina. Cap de les dues peces s´ha mogut del Bages durant la seva llarga trajectòria, però els últims 33 havien fet estada en una finca particular de Balsareny, després que Ramon Font les adquirís en subhasta el 1983. Ara, la donació que en van fer les seves filles i hereves, Maria Antònia i Rosa Font Besora, gràcies a les gestions de l´Associació d´Amics del Cremallera i els Funiculars de Montserrat i a la col·laboració de Ferrocarrils de la Generalitat (titular de l´actual cremallera), ha fet possible aquest retorn de la màquina i el vagó a Monistrol. Ambdues peces reposen sobre una via que també formava part del conjunt de la finca de Balsareny, que és l´únic tram llarg que es conserva de l´original del 1892, amb les travesses de ferro.