Surten dotze autocars de la Catalunya Central per anar a donar suport a Mas

Les comarques centrals han enviat 12 autobusos a la concentració que aquest dilluns al matí s'ha convocat a Barcelona per fer costat a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau el primer dia del judici per la consulta del 9-N. Seran més de 660 les persones que es desplaçaran a la capital en el transport organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium del Bages, Berguedà i Solsonès. A aquests caldrà afegir-hi els que hi vagin pel seu compte.

Entre els que viatgen en un dels busos hi ha Joan López Encarnación, jubilat de 74 anys, i el seu fill Joan López Costa, bomber de Manresa que avui no treballa. Tots dos tenien molt clar que avui volien ser a Barcelona per donar suport als tres encausats simplement per haver deicat votar i pensen que l'acte d'avui és un pas més cap a la independència. "No voldria morir sense veure-la", apunta Joan López pare.

Una de les grans ocasions

A banda de les manifestacions de l'11 de Setembre, serà una de les grans ocasions «comparable a la manifestació que hi va haver a la plaça de Catalunya» abans del 9-N del 2014, afirmen dirigents de l'ANC de Manresa. «Penso que hi haurà un ambient molt semblant», ha explicat a Regió7 Josep Emili Puig, del secretariat de l'Assemblea. Considera que és un moment previ «a la concentració que pot ser més definitiva» i que arribaria per la imputació de la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. En aquest cas, «Madrid ho pot accelerar o frenar».

Puig opina que «anem in crescendo amb l'enfrontament amb l'estat, i la imputació de la presidenta pot ser més definitiu» perquè demà es jutgen exalts càrrecs, però Forcadell «és la presidenta del Parlament i serà un moment àlgid del procés».

12 busos del Bages i el Moianès

En total han sortit 5 autobusos de Manresa i 7 del Bages i el Moianès. Els de Manresa ho han fet a 2/4 de 7 del matí de l'estació d'autobusos. La resta, cap a les 6 del matí. N'han marxat de Cardona, que passarà per Súria i Callús; de Fals, que també ha passat per Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç, Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat; de Castellnou de Bages, passant per Santpedor i Sant Fruitós de Bages; de Navàs, que ha recollit també gent de Balsareny i Sallent; d'Oló, passant per Avinyó i Artés; de Calders, que també ha passat per Moià i Castellterçol, i de Moià mateix.

Del Berguedà n'han sortit 3 autocars amb 120 persones. És una xifra bastant similar a la de grans mobilitzacions anteriors, fet que ha sorprès els responsables de l'ANC a Berga perquè l'acte de protesta té lloc un dia laborable. «És remarcable perquè, tot i ser dilluns, moltes persones hi han volgut participar. No sabem quin és el perfil de la gent de la comarca que anirà a Barcelona, però intuïm que han tingut efecte les paraules de Joana Ortega animant els funcionaris que s'agafin festa per ser present a la concentració», explica el secretari de l'ANC a la capital comarcal, Marià Miró.

A Barcelona arribarà un autocar procedent de Solsona amb 25 persones. La responsable de l'ANC a la comarca, Pilar Ciuró, explica que hi haurà més representació de la comarca però que «moltes persones han decidit anar-hi en cotxe particular, i hi ha solsonins que viuen a Barcelona que també hi participaran».