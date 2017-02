Navàs obrirà un centre explicatiu dels cicles de la Lluna i els seus efectes

A les fases de la Lluna se'ls atribueixen efectes relacionats amb el nombre de naixements, crims, suïcidis, el cicle menstrual o, també, amb el creixement dels cabells. En molts casos són creences populars sense cap base científica, però en canvi han condicionat la cultura i la forma de fer de la gent. De fet, a l'hort, per exemple, cada hortalissa té el seu moment segons la Lluna. Ara, tot aquest coneixement popular s'uneix en un projecte que pretén explicar com la Lluna ens afecta en el nostre dia a dia. La iniciativa, que porta per títol 'La Lluna en un cove', s'inaugurarà aquesta primavera a l'antiga pallissa de Castelladral, a Navàs, i es convertirà en el primer centre d'interpretació lunar del país. El projecte compta amb un pressupost de 50.000 euros.

Els moviments de la Lluna ens serveixen per mesurar el temps. El calendari occidental és lunisolar: la durada de l'any és solar, però les divisions en mesos i en setmanes són lunars. Segurament, per això, en moltes llengües el primer dia de la setmana es dedica a aquest astre: dilluns.

Però la Lluna té moltes més afectacions i, a més d'una suposada influència sobre les persones, també es creu que exerceix influència en el món vegetal. De fet, molts aspectes de la vida a pagès estan condicionats per la Lluna. És el cas de la fusta, que es tala a l'hivern, quan no hi circula la saba, però segons la creença popular també cal tenir en compte la Lluna per tallar-la.

Tot aquest saber popular es concentrarà en un espai que, segons ha assegurat a l'alcalde de Navàs, Jaume Casals, té per objectiu explicar com la Lluna afecta la gent en el seu dia a dia. La iniciativa, que s'inaugurarà aquesta primavera, s'ubicarà a l'antiga pallissa de Castelladral, a prop de 700 metres d'altitud.

Per a Casals, les instal·lacions seran un nou atractiu turístic pel nucli de Castelladral, que ja compta amb un restaurant i un alberg. Al centre, a més, s'hi ubicarà també el 'Banc de Llavors', amb l'objectiu que els pagesos de la zona apostin per plantar llavors autòctones del territori.

El nom d'una llegenda

'La Lluna en un cove' és una llegenda que explica que uns pescadors volien salvar la Lluna que veien reflectida al mar pensant que s'ofegava. Provaven d'agafar-la amb un cistell –un cove-, però van comprovar que era impossible. Ara, el títol d'aquesta llegenda, serà el nom del primer centre d'interpretació lunar del país.